О том, как снизить риск возникновения рака рассказали в Роспотребнадзоре

Около 30% всех онкозаболеваний связано с неправильным питанием и вредными привычками.

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Онкология — вторая из основных причин смерти в мире. В 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллионов человек, а это каждая шестая смерть.

И около 30 процентов от всех случаев онкозаболевания связано с неправильным питанием, недостаточной физической активностью, вредными привычками.

Роспотребнадзор дал рекомендации, как снизить риск развития рака.

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Больше есть овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом», — рассказали в ведомстве.

Это связано с тем, что после проведенного в 2015 году исследования, Международное агентство по изучению рака (МАИР) заявило, что потребление более 100 граммов красного мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%.

Также, на развитие заболеваний раком влияет употребление продуктов глубокой переработки — это колбасы, наггетсы, пицца и другие.

А с избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.