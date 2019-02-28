/ На Южном Урале активно развивают онкологическую службу

В регионе разрабатывают проект протонного центра для лечения онкобольных.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию отметил, что на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями будет направлено более 1 триллиона рублей в ближайшие годы.

В Послании прошлого года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. — отметил президент РФ.

В Челябинской области развитию онкологической службы уделяется большое внимание. По решению губернатора Бориса Дубровского, из областного бюджета было направлено 327,5 миллионов рублей на строительство нового здания поликлиники онкологического центра. Она может принять до 500 человек в смену, прием ведется 24 врачами.

Современные методы лечения требуют серьезных инвестиций в медицину. Поэтому из года в год на развитие здравоохранения направляются средства как из федерального, так и из регионального бюджетов. Мы со своей стороны продолжаем работу в этом направлении. Есть еще один масштабный проект — создание протонного центра для лечения онкобольных. Этот уникальный не только для Южного Урала, но и для всей страны в целом объект станет следующим этапом в развитии российской ядерной медицины. — сообщил Борис Дубровский.

Эту инициативу главы региона одобрила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время визита в Челябинскую область.

Мне, как академику РАН, отрадно, что президент страны в решении фундаментальных и стратегических задач ставит в одном ряду безопасность страны — создание, серийное производство ракетных комплексов «Авангард», испытания «Сармата» и те задачи, которые призвана решить онкологическая программа. Как на опытно-боевом дежурстве подтверждают свои характеристики «Пересвет» и «Кинжалы», так и в онкологии как науке должен быть такой же масштабный подход — от молекулярной биологии до мегаваттных источников излучения и сложнейших систем ядерной медицины. Это требует огромных как материальных, так и интеллектуальных вложений, развития науки, технологий, мобилизации всех ресурсов, в том числе административных и профессиональных. Решиться на такой архиважный и масштабный шаг в современном мире не просто, но вызывает уважение и стремление работать на благо страны. — отмечает главный онколог минздрава Челябинской области, главврач Челябинского центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин.

Минздрав Челябинской области отмечает, что самым эффективным методом защиты от рака является своевременная диагностика и диспансеризация. Благодаря обследованиям за год было зафиксировано 1 630 подозрений на новообразования, среди которых 729 — злокачественные. На данный момент 601 случай новообразований уже подтвердился.

В 2019 году диспансеризацию смогут пройти 588 277 человек. Диспансеризация — это скрининговое обследование, которое позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, а значит, и увеличить шансы на успешное лечение и долгую здоровую жизнь. — подчеркнула главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

Пройти диспансеризацию могут граждане старше 18 лет. На первом этапе проводится анкетирование, анализы и осмотры. По результатам обследований, пациентов направляют к профильным специалистам.

На обследование приглашают всех граждан старше 18 лет. Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры. Их количество зависит от пола и возраста. По результатам первого этапа пациентов, которым нужно уточнить диагноз и назначить лечение, отправят на обследования к профильным специалистам.