/ Борис Дубровский: «Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени»

Губернатор попросил отнестись не формально к проверке газового оборудования.

Сегодня, 18 января, на совещании с главами городов и районов Челябинской области, Борис Дубровский поручил провести проверки газового оборудования в частных и многоквартирных домах. Глава региона подчеркнул, что к ним необходимо отнестись ответственно, не для проформы, поскольку опыт трагедий в Магнитогорске и Шахтах требует серьезных проверок.

Это первый пункт в нашей работе — провести масштабные проверки газового оборудования каждому главе в его территории. Взаимодействуйте с людьми, с газовыми службами, снимите максимально все риски. Обязательно после совещания это поручение будет доведено до каждого главы по форме, а вы отнеситесь к этому не формально, с учетом трагедии, которая произошла в Магнитогорске, а также того, что в Шахтах произошло. Для безопасности людей мы не должны жалеть ни ресурсов, ни времени. — отметил Борис Дубровский.

На данный момент уже проводятся рейды по проверке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, которые поручил провести Министерству строительства и инфраструктуры и Госжилинспекции Борис Дубровский.