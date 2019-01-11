/ Более 1000 новых мусорных контейнеров закупят для региона

Почти 100 миллионов рублей для приобретения контейнеров по сбору твердых коммунальных отходов региона будет направлено по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в муниципальные образования. Этот шаг — одна из мер, связанных с переходом региона на новую систему обращения с ТКО.
Мы с первого января 2019 года перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В границах всех кластеров определены точки сбора отходов, выстроена логистика, предусмотрено создание мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций. Муниципальным образованиям просубсидируем покупку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Принципиальное отличие новой системы ТКО в том, что все отходы теперь подлежат сортировке и дальнейшей переработке. Сейчас территория Челябинской области поделена на 5 кластеров, каждый из них объединяет несколько муниципальных образований. Новую услугу южноуральцам предоставят региональные операторы: «Центр коммунального сервиса», ООО «Спецсервис» и МУП «Комритсервис».
Так, в прошлом году началось строительство мусоросортировочных комплексов в Сатке, Трехгорном и Карабаше. Они начнут свою работу уже в этом году. В 2019-м такие же комплексы построят в Аше и Усть-Катаве.
Для того чтобы система по обращению с твердыми коммунальными отходами заработала по полной в Челябинской области строятся новые полигоны, мусоросортировочные комплексы и мусороперегрузочные станции. В Магнитогорском, Челябинском и Кыштымском кластерах установлено более 1000 новых контейнеров, обновляется автомобильный парк регоператоров. Кроме того, Борисом Дубровским поставлена задача для регионального министерства экологии — определить территорию, на которой будет реализован проект по раздельному сбору мусора.