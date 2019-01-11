/ Более 1000 новых мусорных контейнеров закупят для региона

По распоряжению Бориса Дубровского на это направлено 100 миллионов рублей.

Почти 100 миллионов рублей для приобретения контейнеров по сбору твердых коммунальных отходов региона будет направлено по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в муниципальные образования. Этот шаг — одна из мер, связанных с переходом региона на новую систему обращения с ТКО.



Мы с первого января 2019 года перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В границах всех кластеров определены точки сбора отходов, выстроена логистика, предусмотрено создание мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций. Муниципальным образованиям просубсидируем покупку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Принципиальное отличие новой системы ТКО в том, что все отходы теперь подлежат сортировке и дальнейшей переработке. Сейчас территория Челябинской области поделена на 5 кластеров, каждый из них объединяет несколько муниципальных образований. Новую услугу южноуральцам предоставят региональные операторы: «Центр коммунального сервиса», ООО «Спецсервис» и МУП «Комритсервис».

Так, в прошлом году началось строительство мусоросортировочных комплексов в Сатке, Трехгорном и Карабаше. Они начнут свою работу уже в этом году. В 2019-м такие же комплексы построят в Аше и Усть-Катаве.

Для того чтобы система по обращению с твердыми коммунальными отходами заработала по полной в Челябинской области строятся новые полигоны, мусоросортировочные комплексы и мусороперегрузочные станции. В Магнитогорском, Челябинском и Кыштымском кластерах установлено более 1000 новых контейнеров, обновляется автомобильный парк регоператоров. Кроме того, Борисом Дубровским поставлена задача для регионального министерства экологии — определить территорию, на которой будет реализован проект по раздельному сбору мусора.