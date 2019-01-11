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/ Магнитогорцы объяснили, почему не хотят переезжать из частично рухнувшего дома

Магнитогорцы объяснили, почему не хотят переезжать из частично рухнувшего дома

Их не пугают произошедшая трагедия и возникшие трещины.
сегодня в 14:37
  |  Общество

Жители дома № 164 по проспекту Карла Маркса, того самого, что частично пострадал от взрыва бытового газа, не хотят переезжать. Об этом они рассказали порталу «Москва 24». Часть магнитогорцев проживает в первых подъездах, далеко от рухнувшей секции, а потом не видит опасности для себя и семьи. Другие не хотят менять район: дом находится недалеко от центра, рядом много ТЦ и ледовая арена. На главный страх многих — прошедшие трещины — у старожилов тоже есть аргумент.

В квартире даже стекла целые были. Некоторые про трещины говорят, я там родился и вырос, видел эти трещины лет до 15, мама их заделывала каждый год. Возможно, какая-то из старых трещин и вылезла у кого-то. — рассказал один из жильцов дома.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Он сейчас под наблюдением московских специалистов.

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Комментарии

СОМ
15:06, 11.01.2019
да, и от денежных компенсации они тоже отказались в пользу зарплаты депутатов)

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