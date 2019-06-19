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/ 92% образовательных организаций Челябинской области оснащены кнопками экстренного вызова

92% образовательных организаций Челябинской области оснащены кнопками экстренного вызова

Об этом на совещании с главами муниципалитетов заявил Александр Кузнецов.
сегодня в 14:00
  |  Общество

О том, как осуществляется безопасность в образовательных учреждениях региона, на совещании с главами муниципалитетов рассказал исполняющий обязанности министра образования Челябинской области Александр Кузнецов. По словам функционера, в будущем учебном году планируют начать работу 2222 образовательных организации, а в последние два года велась работа по паспортизации объектов образовании в соответствии с постановлением правительства России «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов».

Примерно четверть организаций у нас охраняются силами вневедомственной охраны, Росгвардии и частных охранных предприятий, находящихся на объекте, три четверти — сторожевая охрана. Это в целом по региону. Стоит отметить, что для обеспечения квалифицированной охраны необходимы существенные финансовые средства, которые оцениваются примерно в 440 миллионов рублей. В настоящий момент образовательные организации оснащены кнопками экстренного вызова на 92% и здесь у нас есть позитивная динамика на 2% по сравнению с предыдущим годом. Системы видеонаблюдения в 85% организаций. Здесь динамика более существенная, на 25% в плюс по сравнению с прошлым годом. Системы контроля управления доступом — 27%, есть позитивная динамика с прошлым годом на 5%. Периметральное ограждение имеется у 96% организации, на 1% больше, чем в прошлом году. Наружное электроосвещение территории тоже 96% организаций оснащены с позитивной динамикой в 8% к прошлому году. — сказал Александр Кузнецов.

Всего, по словам Александра Кузнецова, на антитеррористические мероприятия предусмотрено 109 миллионов рублей, что меньше, чем в прошлом году. Наибольшие расходы идут на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, а также на ограждение территории и оснащение организации системами контроля управления допуском.

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