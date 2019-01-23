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/ Выплаты денежных компенсаций пострадавшим в Магнитогорске завершены

Выплаты денежных компенсаций пострадавшим в Магнитогорске завершены

Их не произвели только 13 гражданам, находящимся не в России и области.
сегодня в 10:58
  |  Общество

На заседании правительства Челябинской области с губернатором Борисом Дубровским отчитались, какие работы были проведены в Магнитогорске, а также сколько денег было выплачено пострадавшим.

Работа ведется системно. По сей день Министерства не выехали из Магнитогорска, в целом, вся работа по выплатам денежных компенсаций завершена. Остается только работа с гражданами, которые находятся за пределами Челябинской области и Российской Федерации. Это граждане, которые работаю вахтовым методом, граждане, которые находятся сегодня, как нам известно, в Турции. Поэтому мы сейчас понимаем, кто где находится, и держим на контроле каждый вопрос. Таких граждан 13. — отметила министр социальных отношений региона Татьяна Никитина.

Всего люди, пострадавшие во время трагедии в Магнитогорске, получили 51,5 миллионов рублей из федерального бюджета, 66 миллионов рублей из бюджета Челябинской области, 67 миллионов рублей от Магнитогорского металлургического комбината, 7,5 миллионов рублей с благотворительного расчетного счета.

Также отметим, что демонтаж разрушенных подъездов ведется строго по плану. Те подъезды, что уцелели, промаркированы сейсмическими датчиками, проводятся геодезические исследования. Ситуация находится под строгим контролем. Семьи, которые были эвакуированы, заключили 190 договоров на аренду жилья. Состоялось 3 сделки по приобретению жилья.

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