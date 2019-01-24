/ Ключи от новой квартиры получила семья Вани Фокина

Уже в конце февраля мальчик и его мама вернутся в Магнитогорск.

У семьи чудом пережившего трагедию 11-месячного Вани Фокина из Магнитогорска появится новая квартира. Накануне, 23 января, отец мальчика Евгений Фокин заключил сделку о покупке недвижимости. Вскоре семья переедет в дом, расположенный на соседней с пострадавшим домом улице.

Я сразу эту квартиру посмотрел, самой первой. Но тут какие-то неполадки с документами были. Сейчас их уладили. Смотрел и другие квартиры, но они даже рядом не лежали. Эта всегда была на уме. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Фокин.

Квартиру семья Фокиных искала в том же районе, в котором и жили раньше. Все ради детей. Родители не хотели, чтобы старший сын Дима менял детский сад и расставался с друзьями. Новая двухкомнатная квартира уже частично оборудована мебелью и готова для проживания.

Сейчас Евгений Фокин со старшим сыном живут у бабушки и ждут возвращения мамы и Вани в Магнитогорск. Малыш уже переведен в обычную палату из реанимации. Правая нога Вани Фокина, которая была обморожена и переломана в двух местах, вне опасности.

В конце февраля Ваня Фокин отметит первый день рождения. Врачи уверяют, что к этому моменту мальчика выпишут.