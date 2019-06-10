/ О сложности отказа от отключения воды рассказал глава Минстроя

Владимир Якушев отметил, что коммунальные службы не скоро откажутся от подобной практики.



Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал «Известиям», что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период. По словам функционера, все дело в том, что износ жилищно-коммунального комплекса страны составляет более 60%.

К сожалению, доля таких регионов достаточно высока, чтобы гарантировать бесперебойную работу в сетях без аварий и инцидентов в осенне-зимний период. — цитируют «Известия» Владимира Якушева.

Тем не менее, министр отметил, что государство будет жестче контролировать процесс в плане информирования населения и сроков проведения работ. По словам Владимира Якушев необходимо, чтобы все обязательства четко выполнялись. Говоря про предложения лишать неплательщиков жилья за долги перед коммунальщиками, министр подчеркнул, что бороться с неплатежами нужно не выходя за рамки нарушения конституционных прав.