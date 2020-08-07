Челябинцы пожаловались на «водопад» с потолка нового терминала аэропорта

Видеозапись, на которой видно, как вода потоком льется на пол, появилась в соцсетях.

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В Челябинском аэропорту очевидцы засняли настоящий «водопад». Видеозапись выложили в социальные сети. На кадрах видно, как вода льется с потолка нового терминала. Поток воды направлен прямо на сувенирные лавки и проходы между зонами ожидания.

«Это происходит в нашем аэропорту Игорь Курчатов! Вода льется с потолка 3-й день», — сообщает анонимный пользователь социальных сетей.

Администрация аэропорта отмечает, что данный вопрос находится на ее контроле и протечка уже устранена.

«Данная ситуация находится на контроле администрации аэропорта. Все оборудование находится на гарантийном обслуживании, подрядчик устранил проблему в кратчайшие сроки», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Международного аэропорта «Челябинск».

По предварительным данным, причиной подтопления могла стать система кондиционирования, которая вышла из строя из-за высокой температуры на улице.