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/ Больше 2000 жителей Красноармейского района получили доступ к интернету

Больше 2000 жителей Красноармейского района получили доступ к интернету

Для этого связисты проложили 56 километров оптоволокна.
сегодня в 07:30
  |  Общество

Глава региона Борис Дубровский взял под личный контроль вопрос обеспечения связью села Калуга-Соловьевка.

В июне 2018 года с просьбой провести интернет в село Калуга-Соловьевка к Борису Дубровскому обратился фермер из Красноармейского района Николай Мухин. Глава региона взял под личный контроль вопрос обеспечения связью села Калуга-Соловьевка и поставил задачу Министерству информационных технологий и связи обеспечить населенный пункт выходом в сеть.

С Николаем Федоровичем Мухиным мы общались в прошлом году дважды — в апреле и июне. Прекрасно, что у нас в области такие неравнодушные активные люди, которые не только обращают внимание на недостатки, но и помогают их устранять. Мы совместно с коллегами из ПАО «Ростелеком» помогли жителям села Калуга-Соловьевское: туда проложена отдельная волоконно-оптическая линия связи, установлена точка вай-фай, доступ к широкополосному Интернету получили сельская средняя школа и детский сад «Гномик». В этом году построим станцию беспроводного широкополосного доступа, что полностью удовлетворит потребности людей в интернете. В целом для всех населенных пунктов, где живет большем 250 человек, принята областная программа «Устранение цифрового неравенства. — подчеркнул Борис Дубровский.

В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» по поручению губернатора Бориса Дубровского челябинский филиал ПАО «Ростелеком» провел интернет в село Калуга-Соловьёвка уже 25 декабря 2018 года. Линия связи позволила установить точку доступа бесплатного Wi-FI, подключить к интернету сельскохозяйственный производственный кооператив «Калуга-Соловьевское», детский сад «Гномик» и общеобразовательную школу.

Связисты проложили более 56 километров оптоволоконного кабеля для подключения населенного пункта. Линия также позволила обеспечить интернетом ещё пять населенных пунктов. Доступ к интернету получили 2146 жителей Красноармейского района Челябинской области.

В рамках визита в Красноармейский муниципальный район губернатор Борис Дубровский побывал в сельхозкооперативе «Калуга-Соловьевское», лично проверил исполнение поручения, подключившись к сети Wi-FI со своего смартфона.

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