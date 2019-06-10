/ Челябинскую область ждет короткая рабочая неделя

В среду южноуральцы будут праздновать День России.

Роструд сообщил о короткой рабочей неделе. В наступившей семидневке россиян ждет дополнительный выходной 12 июня. Это связано с празднованием Дня России. При этом продолжительность предпраздничного рабочего дня, а это вторник, 11 июня, сократится на 1 час.

Отметим, что прошедший май стал одним из рекордных по количеству выходных. В общей сложности россияне отдыхали 13 дней из 31. По этому показателю майские праздники практически сравнились с новогодними, где у жителей России было 14 выходных дней.

Следующие длинные выходные в России наступят в ноябре. Тогда россияне будут отдыхать со второго по четвертое число.