О переполненных мусорных контейнерах южноуральцы могут сообщить по телефону

Спецтранспорт по вывозу отходов работает в круглосуточном режиме.

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В Челябинской области в праздничные дни увеличилось количество отходов на контейнерных площадках. Поэтому вывели дополнительные бригады для помощи в уборке площадок, которые должны обслуживать управляющие организации.

Если вы заметили переполненные контейнеры, обращайтесь по телефонам «горячей линии» региональных операторов:

Магнитогорский и Карабашский кластеры обслуживает «Центр коммунального сервиса». Телефон горячей линии: 8(351)200-33-83.

Кыштымский кластер обслуживает ООО «СПЕЦСЕРВИС». Телефон горячей линии: 8(35151)2-01-21.

Горный кластер обслуживает МУП «Комритсервис». Телефон горячей линии: 8-800-201-11-04.

Если у вас есть претензии к работе регоператоров, обращайтесь на телефон «горячей линии» Минэкологии: +7 922-758-32-07.

Если заметили замусоренную контейнерную площадку, обращайтесь в управляющую организацию, которая ее обслуживает.