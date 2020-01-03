В Челябинской области в праздничные дни увеличилось количество отходов на контейнерных площадках. Поэтому вывели дополнительные бригады для помощи в уборке площадок, которые должны обслуживать управляющие организации.
Если вы заметили переполненные контейнеры, обращайтесь по телефонам «горячей линии» региональных операторов:
Магнитогорский и Карабашский кластеры обслуживает «Центр коммунального сервиса». Телефон горячей линии: 8(351)200-33-83.
Кыштымский кластер обслуживает ООО «СПЕЦСЕРВИС». Телефон горячей линии: 8(35151)2-01-21.
Горный кластер обслуживает МУП «Комритсервис». Телефон горячей линии: 8-800-201-11-04.
Если у вас есть претензии к работе регоператоров, обращайтесь на телефон «горячей линии» Минэкологии: +7 922-758-32-07.
Если заметили замусоренную контейнерную площадку, обращайтесь в управляющую организацию, которая ее обслуживает.