Автомобили самоизолированных мешают мусоросборщикам в Челябинске

Администрация предупредила: машины будут эвакуировать.

Послушать 00:00

Большинство челябинцев, ответственно выполняя требования режима сомоизоляции остаются дома. Это стало причиной того, что внутридворовые парковки переполнились, и автовладельцы стараются «урвать» любой клочок земли, чтобы оставить авто под окнами, в том числе и площадки перед мусорными контейнерами. Это порождает еще одну проблему: мусоросборочные машины не могут подъехать к бакам и опустошить их, а, следовательно, горы отходов начинают расти в геометрической прогрессии.

Администрация города предупредила жителей Челябинска, что сегодня, 3 апреля, автомобили, которые преграждают доступ к контейнерным площадкам, будут эвакуировать.

«3 апреля будет производиться фотофиксация и принудительная эвакуация автомобилей, препятствующих проезду мусоровозов во дворы и к контейнерным площадкам. Убедительная просьба удостовериться что ваш автомобиль не создаёт помех», — сообщил начальник управления информационной политики Владимир Сафонов.

Автовладельцев, чьи машины могут стать помехой для проезда спецтехники, просят убрать транспортные средства, чтобы избежать возможных проблем.