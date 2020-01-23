Мусор стал дороже: тариф на вывоз ТБО вырос

В конце года региональный оператор сделал перерасчет за оказанные услуг.и

Послушать 00:00

Теперь каждый житель многоквартирного дома в Челябинском кластере будет платить за вывоз твердых коммунальных отходов 81 рубль 61 копейку. Корректировка произошла 20 декабря прошлого года, когда Министерство тарифного регулирования и энергетики региона обозначило измененную ставку.

Центр коммунального сервиса об этом известили 30 декабря 2019 года, поэтому организация провела перерасчет за последние 10 дней ушедшего года, и в январе жители получили новые квитанции.

«Таким образом, начисления до 21 декабря шли по старому ценнику — 66 рублей 60 копеек, а с 21 числа тариф вырос до 81 рубля 61 копейки. В квитанциях за декабрь общая сумма на каждого жителя равна 72 рублям 1 копейке», — сообщают в пресс-службе ООО «ЦКС».

Следующие платежные документы за январь жители получат уже с полной стоимостью по новому утвержденному тарифу.