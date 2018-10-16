/ О новой системе вывоза мусора южноуральцам расскажут мэры и регоператоры

В Челябинской области утверждают тарифы и инвентаризуют контейнерные площадки.

Уже с нового года в Челябинской области будет действовать новая система обращения с отходами. Вывоз мусора станет обязанностью регоператора, размещать его будут на полигоне вне городов, там же построят мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы. Чтобы работа шла проще, будет внедрен раздельный сбор мусора — установят разные контейнеры для органических и неорганических отходов, а также опасных, как батарейки и ртутные лампы.

Территориальная схема утверждена в 2016 году. Предусматривает деление на 5 кластеров. В каждом будут работать регоператоры. За 2017 год территориальная схема претерпела ряд изменений и корректировок. Теперь она утверждена в соответствии с требованием законодательства. В каждом кластере определили регоператоров. В Магнитогорском уже приступили к работе. Остальные ведут работу по получению тарифа, инвентаризации свалок, площадок ТКО. — сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Подготовить население к изменению тарифов глава ведомства предложил с участием депутатов и регоператоров. Они должны встретиться с жителями и объяснить, почему размер платы вырастет, зачем меняют контейнеры и как теперь нужно перерабатывать и вывозить мусор.

Жители судят о целесообразности и эффективности системы ТКО из того, с чем сталкиваются каждый день. Это состояние контейнерных площадок. Зачастую оно оставляет желать лучшего. Иногда площадок и вовсе нет. Мы разработали типовые площадки, по поручению губернатора. Нужно определить место для их размещения и начать работу по созданию. — продолжил Сергей Лихачев.

Министр экологии заметил, что не все нынешние перевозчики захотят работать с регоператором, и этот момент тоже нужно предусмотреть: подготовить запас контейнеров на случай, если подрядчики заберут свои с площадок, организовать набор водителей на новую работу. Все для того, чтобы избежать проблемы с вывозом мусора.