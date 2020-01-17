О налоговом режиме для самозанятых расскажут южноуральцам

Жители Челябинской области смогут принять участие в вебинаре по теме.

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22 января 2020 года в 14.00 часов Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области проведут обучающий вебинар «О специальном налоговом режиме „Налог на профессиональный доход“ (о самозанятых)».

Планируется, что в вебинаре примут участие: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, заместитель руководителя УФНС по Челябинской области Марина Екимова, общественный представитель по налогам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Алевтина Белешова, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Челябинской области Кирилл Фролов, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Челябинской области Евгений Ермоленко.

Интересующие вопросы по заявленной теме вебинара Вы можете отправить на электронную почту ombudsman174@mail. ru для включения в программу.

Трансляция будет осуществляться на сайте 1obl.tv.

Ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.