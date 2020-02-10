О коронавирусе и карантине рассказала замминистра здравоохранения Челябинской области

На сегодняшний день заболевание можно лишь диагностировать.

Послушать 00:00

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова рассказала, что новый штамм короновирусной инфекции включен в перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих заболеваний. В постановление включены еще 16 заболеваний.

«В свое время там находился высокопатогенный грипп. Среди тех 16 заболеваний, которые существуют, — гепатит В, С, ВИЧ-инфекция, по которым мы уже знаем и меры карантинных мероприятий, предупреждения распространения, выявления и так далее. Там находится туберкулез и другие социально значимые и представляющие опасность для окружающих. Поскольку на сегодняшний день специфическая иммунопрофилактика, управляемость этой инфекции находится в стадии разработки, мы имеем только специфическую иммунодиагностику этого заболевания, для того, чтобы предупредить распространение данного вируса и включено данное заболевание в соответствующий перечень», — пояснила Виктория Сахарова.

Также она добавила, что на время карантина здоровые граждане Китая размещены в инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный», а также в новом корпусе областного клинического противотуберкулезного диспансера.