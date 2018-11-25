/ Новые пути сотрудничества России и Китая обсудят на 1obl.tv

Смотрите прямую трансляцию пресс-конференции перед международным форумом.

Сотрудничество России и Китая поможет укрепить Челябинская область. Именно эта территория в начале декабря принимает Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Он ежегодно проводится поочередно в двух странах. Основной вопрос этой повестки, ожидают эксперты, будет связан с цифровой экономикой, инновациями и промышленностью Росси и Китая.

Какие возможности сотрудничества откроются после форума в Челябинской области, расскажут на пресс-конференции медиахолдинга ОТВ.

Чего ждут от участия в форуме представители бизнеса, какие регионы подтвердили свое участие, и какие возможности двухстороннего сотрудничества предлагают организаторы, чем нынешний форум будет отличаться от предыдущих, какие предприятия Южного Урала посетят участники, и какие новые технологии будут представлены в рамках делового общения? На эти вопросы ответят представители Минкомсвязи, ЮУТПП и бизнесмены. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы пресс-конференции.

Мероприятие состоится 26 ноября. Начало пресс-конференции в 11:00. Для всех заинтересованных организована прямая трансляция на сайте 1obl.tv.