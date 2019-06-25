/ Алексей Текслер остался недоволен реализацией национальных проектов в Челябинской области

Глава региона потребовал объяснить отставание по заключению соглашений и денежному исполнению.

Глава Челябинской области Алексей Текслер остался недоволен отчетом о ходе реализации национальных проектов в Челябинской области. Доклад о том, на каком этапе воплощения сейчас находятся проекты на территории региона, представила исполняющая обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.



Фактическое исполнение расходов составило 2 миллиарда 327,2 миллиона рублей — это 14,4% от всех запланированных средств. Заключено максимальное количество соглашений в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Реализовано 23,5% от предусмотренных средств в рамках проекта «Образование», «Демография» — 19,3%, «Здравоохранение» — 13,2%, «Жилье и городская среда» — 10,9%, «Культура» — 7,4%. В рамках проекта «Экология» — всего 2,8% от общего объема средств. — сообщила Ирина Акбашева.

Алексей Текслер подчеркнул, что его не устраивает скорость реализации национальных проектов.



Я специально поручил вынести этот вопрос на заседание правительства, чтобы всем вместе посмотреть, что происходит. Я каждую неделю с вами это обсуждаю и не удовлетворен цифрами, особенно когда говорят, что экология у нас — самое отстающее направление при реализации нацпроектов в денежном направлении. По остальным направлениям немногим лучше. Национальным проектом «Безопасные качественные дороги» я каждый день занимаюсь сам, лично занимаюсь, так он и лучше, 90% реализации. Мне лично каждым нацпроектом заниматься каждый день? По каждому направлению план мероприятий — ни денежное исполнение, ни подписание соглашений меня не устраивают. — отметил глава региона.

Членам правительства было дано указание подготовить объяснение цифрам, которые прозвучали во время доклада. Отчет необходимо предоставить через неделю на специальном совещании по реализации нацпроектов.

