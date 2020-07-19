Долгожданный дождь накрыл Челябинск

Но пока затронуло не все районы города.

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Сегодня, 19 июля, синоптики и МЧС России по Челябинской области предупреждали жителей региона об ухудшении погоды. В области ожидались дожди, местами сильные, грозы и град. Также усиление ветра до 25-27 метров в секунду.

И вот Челябинск, наконец, накрыло долгожданным дождем. Очевидцы сообщают, что ливень и град действительно очень сильные, особенно после сильной засухи. В данный момент дождь с градом идут в Чурилово и в районе международного аэропорта. Также начинают набирать силу осадки в Курчатовском районе.

А вот в области уже затронуло Кременкуль. Корреспондент «Первого областного» сообщает, что сильный ветер обрывает линии электропередач.

«Сильный ветер, град, ливень. С электричеством сильные перебои», — сообщил наш корреспондент.

Пользователи в соцсетях массово начали выкладывать фото и видео долгожданного дождя. Многие отмечают, что небо сильно почернело — в домах приходится включать свет.

При этом, жаркая погода сохраняется. На данный момент температура воздуха держится на отметке +33 градуса тепла.

МЧС России по Челябинской области предупреждает жителей региона о том, что при ухудшении погоды повышается вероятность чрезвычайных ситуаций. Важно соблюдать все меры безопасности при нахождении на улице, а также при планировании поездок на автотранспорте.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни, следует немедленно обратиться к спасателям по номеру 112.