/ Организаторы лотереи готовы вручить победителю из Челябинска 170 миллионов рублей

Семь счастливых чисел сделали южноуральца мультимиллионером.

Победителя лотереи «Гослото» ищут на Южном Урале. Свои поздравления и инструкции по получению многомиллионного выигрыша опубликовали представители компании. Чтобы забрать 170 миллионов рублей, победитель должен прибыть в Москву. Выдать такую крупную сумму могут только в столичном лотерейном центре.

На волне удачи нашей сборной крупно везет и участникам лотерей. Совпали 4 числа в поле 1 и 4 числа в поле 2. Поздравляем! Вот и счастливые числа: 9, 1, 20, 16 и 2, 16, 13, 8. — сообщили представители компании «Столото».

Отметим, что счастливый билет обошелся челябинцу в 600 рублей.

Напомним, накануне, 21 июня, челябинец стал победителем государственной лотереи «Гослото». Известно, что заветный билет был куплен в одной из точек продаж в Челябинске. Имя победителя не разглашается. Южноуралец в один момент стал мультимиллионером, выиграв больше 170 миллионов рублей.