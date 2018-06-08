/ Евгений Кузнецов впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли

«Вашингтон» переиграл «Вегас» в решающем матче со счетом 4:3.

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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом решающем матче финальной серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Столичный клуб шел к этому 20 лет. Матч, проходивший в Парадайсе, закончился со счетом 4:3 в пользу гостей, счет в серии стал 4:1.

По ходу встречи отличился южноуралец Евгений Кузнецов. С его передачи открыл счет нападающий Якуб Врана. Это позволило Кузнецову набрать 32 (12+20) очка и остаться первым в гонке бомбардиров плей-офф. У его одноклубника Александра Овечкина 27 (15+12) очков и звание самого ценного игрока плей-офф «Конн Смайт Трофи».

В составе «Вашингтона» сразу трое россиян, для каждого из которых трофей стал первым в карьере — капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Впереди — традиционный визит в Белый дом и встреча с Президентом Дональдом Трампом.







