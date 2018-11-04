/ Миллион выиграла жительница Магнитогорска в интеллектуальной телепередаче

Звездная команда знатоков не ответила на вопрос, отправленный с Южного Урала.

Магнитогорская учительница неожиданно для себя стала миллионером. Отправленный в телепередачу «Пятеро на одного» вопрос о реке-Амазонке стал для Зили Султановой золотоносным. Женщина заставила задуматься интеллектуальную команду актеров и ведущих об особенностях самой большой реки, но звезды так и не вспомнили, что через нее не построили ни одного моста.

Спасибо всем за поздравления. Не ожидала. — написала в соцсетях Зиля Султанова.

Отметим, что обычно в передаче «Пятеро на одного» зрители, чей вопрос остался без правильного ответа, получают 20 тысяч рублей. Но жительница Магнитогорска сорвала джекпот, выиграв сразу 1 миллион 80 тысяч рублей.