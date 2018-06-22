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/ Челябинец сорвал джекпот и выиграл 170 миллионов рублей

Челябинец сорвал джекпот и выиграл 170 миллионов рублей

Сумма выигрыша стала рекордной для Южного Урала.
сегодня в 08:48
  |  Общество

Житель Челябинска выиграл больше 170 миллионов рублей в государственной лотерее. Имя счастливчика пока не называется. Известно, что южноуралец подобрал удачную комбинацию из четырех чисел в одном поле и четырех — в другом.

Буквально несколько часов назад в России появился новый лотерейный мультимиллионер. Им стал житель Челябинска. Баснословный выигрыш в размере 170 миллионов 161 тысяч 629 рублей счастливчику принес 347-й тираж Гослото «4 из 20». Пока победитель не объявился. — передает ТАСС со ссылкой на «Столото».

Отметим, что многомиллионный выигрыш стал четвертым в России по величине в 2018 году. Для Южного Урала такая сумма стала рекордом. Максимальный приз, который выигрывали южноуральцы, оценивается в 14 миллионов рублей.

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