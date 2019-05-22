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/ О будущем челябинской свалки рассказали эксперты на телеканале ОТВ

О будущем челябинской свалки рассказали эксперты на телеканале ОТВ

Одной из проблемных точек города посвятили выпуск программы «Большая студия».
сегодня в 14:24
  |  Общество

Челябинская городская свалка будет рекультивирована. Каким образом и что именно покажется на месте мусорного полигона? Об этом в эфире программы «Большая студия» на ОТВ рассказали эксперты и гости программы.

Как отметил житель Металлургического района областной столицы Сергей Астафьев, он проживает на ЧМЗ всю свою жизнь. При этом жалобы на едкий запах в воздухе слышит практически каждую неделю. Само существование свалки вблизи района создает много неудобств, уверен Сергей Астафьев, особенно когда кучи мусора начинают гореть.

В связи с этими возгораниями возникает едкий запах в атмосфере, жителям просто не представляется возможным открыть окно и проветрить квартиру, потому что когда открываешь окно, весь запах оказывается в жилом помещении. Это большая проблема. Та новость, что свалку закрыли и будут рекультивировать, — это хорошая новость для жителей ЧМЗ. Когда пошла новость, что свалку закрыли, какого-то резкого изменения в атмосферном воздухе мы не заметили, но со временем ощущается облегчение, что пропал этот едкий запах горения, и я думаю, выражу общее мнение, что это заметили все жители района. — рассказал житель Металлургического района Сергей Астафьев.

По некоторым данным, свалка исчерпала свой ресурс еще в 1992-м году. Как отметил член Общественной палаты Челябинской области, эколог Феликс Панов, закрытию полигона все это время мешал целый ряд причин.

Для сравнения — площадь свалки равна площади Кремля. Это огромная территория и действительно серьезнейшая проблема. Тут говорили о Металлургическом районе, но это проблема для всего Челябинска. Тот факт, что ее в сентябре наконец-то закрыли, — это замечательно. Теперь процесс рекультивации, выдержки ее сроков. Сможем ли мы хотя бы к саммитам ШОС и БРИКС провести какие-то этапы — основной вопрос. Прошел круглый стол, одним из его итогов стала организация общественного наблюдения на территории рекультивации. — отметил в эфире «Большой студии» Феликс Панов.

О том, кто займется одним из главных проблемных объектов Челябинска, когда ждать полной рекультивации мусорного полигона и что именно будет на его месте, зрители телеканала ОТВ узнают сегодня, 22 мая, в 19:45 и 22:00.

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