Эксперты прокомментировали инициативы Текслера по газификации

Губернатор предложил в Совете Федерации внести изменения в нормативно-правовую базу.

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В Совете Федерации состоялись слушания о газификации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил обязать сетевые газоснабжающие организации создавать условия для подключения новых потребителей.

На парламентских слушаниях губернатор рассказал, что в Челябинской области есть ряд сложностей с подведением газа к жилым домам и коммерческим объектам из-за перегруженности газораспределительных станций (ГРС). В пример он привел ситуацию в Кыштыме.

«Там причина была как раз такая, что человек хотел, технические условия реализовал, но ближайшая ГРС оказалась заперта, поэтому ему предложили за 17 млн в индивидуальном режиме провести к его дому газ», — пояснил Алексей Текслер.

Проблему могло бы решить введение новых правил подключения потребителей газа по тем же принципам, что сегодня действуют в сфере электроэнергетики.

«Там уже давно разработаны прозрачные и четкие правила подключения и к магистральным, и к распределительным сетям, которые регламентируют все этапы, стоимость такого подключения и, что важно, обязанности сетевых организаций создавать техническую возможность для подключения заявителей, включать мероприятия по реконструкции сетей в свои инвестиционные программы. В сфере газоснабжения регулируется только процедура подключения к распределительной сети, подключение к магистральной сети не регламентировано, что и создает трудности получения дополнительной мощности с газораспределительных станций. Фактически такое подключение можно ждать годами, пока это мероприятие не будет в инвестпрограмме „Газпрома“», — рассказал глава региона.

Идею поддержал заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев. Он считает, что глава региона выступил с грамотной и своевременной инициативой. В случае реализации она значительно улучшит условия для газификации регионов.

«Переход на новые правила может занять от трех до пяти лет, но в конечном итоге подключаться будет легче. И это правильное решение. Но проблема в том, что, если „Газпром“ по-прежнему останется монополистом в сфере газификации, все это будет замедляться и накладываться на всю федеральную политику компании и региональную специфику „Газпром межрегионгаза“», — прокомментировал Семикашев.

Отметим, на сегодняшний день общий уровень газификации в Челябинской области составляет 73%. Кроме того, было принято решение удвоить расходы на строительство газовых сетей на ближайшие три года. На реализацию всех готовых проектов предусмотрено три миллиарда рублей.

Добавим, накануне Алексей Текслер обсудил планы по газификации с министром энергетики Александром Новаком. Было принято решение об актуализации схемы газоснабжения и создании совместной рабочей группы.