Алексей Текслер подвел итоги своей встречи с Александром Новаком

Глава региона отметил важность вопроса газификации муниципалитетов.

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В Челябинской области состоялась встреча главы региона Алексея Текслера и министра энергетики России Александра Новака. В ее рамках рассмотрели ряд важнейших для региона вопросов. Губернатор подвел итоги встречи в своих аккаунтах в социальных сетях, назвав переговоры успешными.

«Вот решения, которые были приняты: вдвое увеличиваем финансирование областной программы на ближайшие 3 года. Уже в этом году построим 400 километров сетей в 51 поселении. А это — 10 тысяч домовладений и 30 тысяч человек. Необходимо увеличить мощности загруженных газораспределительных станций. Ведь газ нужен и для развития производств. Совместная с Газпромом рабочая группа разберется в каждом конкретном случае», — сообщает глава региона.

Также Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе изменят генеральную схему газификации на ближайшие пять лет.