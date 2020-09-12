На Северо-Западе Челябинска может появиться парк

Глава города рассказала о планах на будущее.

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Челябинск продолжает развиваться. В городе появляются новые общественные пространства, старые места «оживают», заключаются контракты, идут работы. Глава Челябинска Наталья Котова рассказала медиахолдингу ОТВ, сколько проектов уже сделано, сколько планируется, и что необходимо сделать первым делом.

«За два года мы сделали большое количество общественных пространств: 16 — за прошлый год и 11 — за этот. Жизнь в городе приняла другой смысл. Бульвар Ленина ожил, сквер на Тернопольской тоже. Всё это мы делаем для того, чтобы Челябинск стал более комфортным для жителей»,— рассказала мэр.

По мнению Натальи Котовой, первое, что необходимо сделать, — создать комфортное передвижение: дороги, бульвары, общественные пространства, набережную реки Миасс. Всё это нужно привести в порядок. Набережную власти города планируют сделать циклом.

«Хотим построить экстрим-парк на Северо-Западе. Жители также получат и долгожданный аквапарк. Но для этого нужны инвесторы. Проведём реконструкцию парков Гагарина и Тищенко, продолжим работу над теми парками, где идёт благоустройство, выделяя небольшие суммы. Стараемся всё делать, опираясь на мнение жителей»,— сообщила глава Челябинска.

Эко-тропу на Северо-Западе власти города планируют дополнить парком. И примерное название уже есть — «Северо-западный». Но и для этого нужны инвесторы, поскольку, по словам Натальи Котовой, сделать всё за счёт городского бюджета нереально.

«Можно сделать набережную на Смолино, поскольку озеро является центром притяжения людей, проживающих в Ленинском районе. Я думаю, жители будут благодарны за такой проект»,— добавила мэр.

Наталья Котова заметила, что сами челябинцы изменились за последнее время. У них поменялись приоритеты: теперь больше людей занимаются активным образом жизни. Потому создание общественных пространств необходимо.

Также глава Челябинска в День рождения города призналась ему в любви и выразила уверенность в том, что в будущем он будет более современным, комфортным и удобным для его жителей.