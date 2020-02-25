Карантинные мероприятия в Челябинской области продлятся еще неделю

Профилактические меры отменят лишь после того, как уровень заболеваемости опустится ниже эпидпорога.

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В Челябинске минимум на неделю продлят карантинные мероприятия. Это значит, что масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий все еще действует. Приостановка же образовательного процесса — завершилась. Большинство южноуральских школьников уже сидят за партами.

«Сейчас образовательный процесс приостановлен в двух муниципалитетах: Ашинский и Катав-Ивановский муниципальные районы. Они присоединились к эпидемии довольно поздно. Они начали болеть недавно, остановили образовательный процесс значительно позже. Также продолжается точечная приостановка, в основном в Магнитогорске. Образовательный процесс точечно приостановлен в 3 школах, всего в около 80 классах», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

Отменить карантинные мероприятия смогут только после того, как уровень заболеваемости опустится ниже эпидпорога. Важно предупредить заражение в медицинских и социальных учреждениях, где сейчас ограничено посещение и введен обязательный масочный режим.

Специалисты отмечают, что уровень заболеваемости может снизиться уже на следующей неделе, если выход школьников на учебу не спровоцирует вторую волну заражения.