Двух южноуральцев выписали из карантинного центра в Тюмени

Они рассказали, как проходила их жизнь в карантинном центре

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каком-то

«Изначально не было никаких мыслей об эвакуации. Все жители города, как иностранцы, так и живущие там китайцы, мы все восприняли информацию о том, что город будет закрыт очень спокойно. Мы все были за»,

— рассказывает Денис.

«С нами связалось посольство. Эвакуация была добровольная, она не проходила в принудительном порядке»,

— говорит Денис.

«Два раза в день проверяли температуру. На данный момент мы прошли все анализы, тесты, нам выдали документы, которые гарантируют наше здоровье»,

— рассказал Денис.

Находящихся южноуральцев в карантинном центре в Тюмени выписали. О том, как проходила эвакуация из Ухани и что они делали на протяжении четырнадцати дней в карантинном центре, они рассказали в студии программы «Время новостей. Итоги дня» на ОТВ.Денис Добнев и Валерия Лазарева музыканты. В сентябре ребята приехали работать в одном из отелей города Ухань.Как рассказывают Денис и Валерия, сам термин коронавирус они узнали в январе. До этого, примерно с конца декабря в городе ходили слухи омистическом вирусе, который может спровоцировать сложные и непонятные последствия.Официально об эпидемии коронавируса Денис и Валерия узнали в середине января. В городе запретили некоторые продукты, потому что думали, что они могут способствовать развитию коронавируса.Потом уже начинались разговоры об эвакуации, собирались данные живущих в городе россиян.О том, что ребят повезут в карантинный центр в Тюмени, ребята узнали на посадке в военный самолет.В карантинном центре в Тюмени ребят встретили абсолютно доброжелательные сотрудники, которые отнеслись к ним очень тепло.Первые несколько дней пребывания в центре казались молодым людям странными, но потом они привыкли.Денис и Валерия утверждают, что опасности в том, что они заразились коронавирусом не было изначально. Так как в начале эпидемии они были предупреждены о всех профилактических мерах и придерживались их.