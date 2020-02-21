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Денис Добнев и Валерия Лазарева музыканты. В сентябре ребята приехали работать в одном из отелей города Ухань.
Как рассказывают Денис и Валерия, сам термин коронавирус они узнали в январе. До этого, примерно с конца декабря в городе ходили слухи о
Официально об эпидемии коронавируса Денис и Валерия узнали в середине января. В городе запретили некоторые продукты, потому что думали, что они могут способствовать развитию коронавируса.
«Изначально не было никаких мыслей об эвакуации. Все жители города, как иностранцы, так и живущие там китайцы, мы все восприняли информацию о том, что город будет закрыт очень спокойно. Мы все были за», — рассказывает Денис.
Потом уже начинались разговоры об эвакуации, собирались данные живущих в городе россиян.
«С нами связалось посольство. Эвакуация была добровольная, она не проходила в принудительном порядке», — говорит Денис.
О том, что ребят повезут в карантинный центр в Тюмени, ребята узнали на посадке в военный самолет.
В карантинном центре в Тюмени ребят встретили абсолютно доброжелательные сотрудники, которые отнеслись к ним очень тепло.
Первые несколько дней пребывания в центре казались молодым людям странными, но потом они привыкли.
«Два раза в день проверяли температуру. На данный момент мы прошли все анализы, тесты, нам выдали документы, которые гарантируют наше здоровье», — рассказал Денис.
Денис и Валерия утверждают, что опасности в том, что они заразились коронавирусом не было изначально. Так как в начале эпидемии они были предупреждены о всех профилактических мерах и придерживались их.