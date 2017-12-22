/ Южноуральских доноров просят пополнить банк крови

В медицинских учреждениях существует потребность во всех группах крови.

Перед периодом затяжных новогодних праздников Челябинская областная станция просит южноуральцев стать донорами. На время этих каникул традиционно возрастает потребность в крови в связи с ростом числа экстренных больных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Пополнить региональный банк крови всеми группами крови и, особенно, резус-отрицательной можно и в рабочие, и в праздничные дни. В последнюю неделю уходящего года пройдут донорские акции в Коркино, в Кунашакском, Красноармейском и Увельском районах. В январские праздники ЧОСПК также будет работать с донорами. Пополнить банк крови можно будет 3, 4 и 5 января 2018 года. — рассказала заместитель главного врача областной станции переливания крови Наталья Кисняшкина.

Прием доноров начнется 3 января в отделениях Челябинской областной станции переливания крови по адресам:

— Копейск, улица Ленина, 48, дворец творчества детей и молодежи, с 9:00 до 12:00;

— Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 160, с 08:15 до 13:00, телефон для справок: 8(351) 934-52-13;

— Миасс, проспект Автозаводцев, 36, с 08:00 до 12:00, телефон для справок: 8(351)357-07-95;

— Златоуст, проспект Гагарина, 8 линия, 4, с 08:00 до 12:00 часов, телефон для справок: 8(351)365-32-33;

— Сатка, улица Куйбышева, 15, с 08:00 до 12:00 часов, телефон для справок: 8(351)613-33-44;

— Южноуральск, улица Строителей, 21, телефон для справок: 8(951)789-97-03.

4 и 5 января сдать кровь можно будет в Челябинске по адресу: улица Воровского, 68 с 08:00 до 12:00.

