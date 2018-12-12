/ Интернет-проект Южноуральской службы крови покорил всех медиков России

Работу станции отметил федеральный Минздрав.

На всероссийских соревнованиях отличилась южноуральская служба крови. Сотрудники участвовали в конкурсе профессионального мастерства, и недавно посетили церемонию награждения. Отмечен был не только профессионализм специалистов службы крови, но и работа их в виртуальном пространстве. Эксперты посчитали, что у челябинского центра лучший интернет-проект.

Проект «Группа крови в интернете» включает нашу работу в области пропаганды и информирования южноуральцев по вопросам донорства крови и ее компонентов с использованием интернет-коммуникаций, включая социальные сети. — рассказала главный трансфузиолог Минздрава Челябинской области, главврач ЧОСПК Наталья Кисняшкина.

За личный вклад в развитие донорского движения и службы крови поблагодарили специалиста по связям с общественностью ЧОСПК Светлану Седую. Грамоту вручили от Минздрава РФ и Федерального медико-биологического агентства.