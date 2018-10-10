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/ Молодой челябинец пожертвовал кровь ради спасения маленького ребенка

Молодой челябинец пожертвовал кровь ради спасения маленького ребенка

Аркадий Москвитин регулярно становится донором.
сегодня в 10:38
  |  Общество
Житель ЧМЗ Аркадий Москвитин сдал кровь ради спасения жизни десятимесячного ребенка. Пост о том, что новорожденному требуется именно третья группа с отрицательным резус-фактором, молодой человек увидел в интернете.

Я состою в группах, которые посвящены донорству, увидел, что требуется моя группа крови 10-месячному ребенку, и откликнулся на это сообщение. О заболевании девочки я не узнавал. Вышел с родителями на связь, в знак благодарности они предлагали вознаграждение, но я отказался из-за того, что им сейчас нужны деньги на лечение ребенка. — рассказал сайту «Первый областной» Аркадий Москвитин.

Поступок 22-летнего челябинца всколыхнул волну обсуждений в социальных сетях. Жители города отнеслись к действию челябинца с восторгом, многие отметили, что именно таким и должен быть настоящий мужчина.

Сегодня Аркадий Москвитин поедет на встречу с родителями девочки. Челябинец признался, это далеко не первый случай, когда он становится донором. Однажды молодой человек сдавал кровь, когда та потребовалась жителям США, ставшим жертвами трагедии на концерте.

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