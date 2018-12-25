/ Сдать кровь перед новогодними каникулами попросили южноуральцев

В Новогодние праздники, по статистике южноуральских больниц, всегда возрастает количество экстренных больных. Некоторым необходимо переливание крови, а потому донорская служба просит челябинцев помочь с пополнением запасов банка крови.
«Донорский светофор» говорит, что в Челябинске недостаточно запасов I положительной, III положительной групп крови и совсем не хватает II отрицательной и IV отрицательной.
Челябинская областная станция переливания крови в преддверии новогодних праздников нуждается в донорах крови. В праздничные дни кровь можно будет сдать 3 и 4 января 2014 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.
Ознакомиться с «Донорским светофором» для своего города можно здесь.
График сдачи крови в новогодние праздники
3 января 2019 года:
-
Челябинск — улица Воровского, 68, ЧОСПК — 8:00—12:00;
-
Магнитогорск — улица Карла Маркса, 160 — 8:15—12:00;
-
Златоуст — проспект Гагарина, 8 линия, 4 — 08:00—12:00;
-
Миасс — проспект Автозаводцев, 36 — 8:00—12:00;
-
Сатка — улица Куйбышева, 15 — 8:00—10:30;
-
Южноуральск — улица Строителей, 21 — 9:00—12:00;
-
Копейск — улица Ленина, 48, Дворец творчества детей и молодежи — 9:00—12:00.
4 января 2019 года:
- Челябинск — улица Воровского, 68, ЧОСПК — 8:00—12:00.