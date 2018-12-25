/ Сдать кровь перед новогодними каникулами попросили южноуральцев

Южноуральский банк крови нуждается в пополнении, а значит — и в донорах.

В Новогодние праздники, по статистике южноуральских больниц, всегда возрастает количество экстренных больных. Некоторым необходимо переливание крови, а потому донорская служба просит челябинцев помочь с пополнением запасов банка крови.

«Донорский светофор» говорит, что в Челябинске недостаточно запасов I положительной, III положительной групп крови и совсем не хватает II отрицательной и IV отрицательной.

Челябинская областная станция переливания крови в преддверии новогодних праздников нуждается в донорах крови. В праздничные дни кровь можно будет сдать 3 и 4 января 2014 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Ознакомиться с «Донорским светофором» для своего города можно здесь.



График сдачи крови в новогодние праздники

3 января 2019 года:

Челябинск — улица Воровского, 68, ЧОСПК — 8:00—12:00;

Магнитогорск — улица Карла Маркса, 160 — 8:15—12:00;

Златоуст — проспект Гагарина, 8 линия, 4 — 08:00—12:00;

Миасс — проспект Автозаводцев, 36 — 8:00—12:00;

Сатка — улица Куйбышева, 15 — 8:00—10:30;

Южноуральск — улица Строителей, 21 — 9:00—12:00;

Копейск — улица Ленина, 48, Дворец творчества детей и молодежи — 9:00—12:00.

4 января 2019 года: