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/ Сдать кровь перед новогодними каникулами попросили южноуральцев

Сдать кровь перед новогодними каникулами попросили южноуральцев

Южноуральский банк крови нуждается в пополнении, а значит — и в донорах.
сегодня в 10:01
  |  Общество

В Новогодние праздники, по статистике южноуральских больниц, всегда возрастает количество экстренных больных. Некоторым необходимо переливание крови, а потому донорская служба просит челябинцев помочь с пополнением запасов банка крови.

«Донорский светофор» говорит, что в Челябинске недостаточно запасов I положительной, III положительной групп крови и совсем не хватает II отрицательной и IV отрицательной.

Челябинская областная станция переливания крови в преддверии новогодних праздников нуждается в донорах крови. В праздничные дни кровь можно будет сдать 3 и 4 января 2014 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Ознакомиться с «Донорским светофором» для своего города можно здесь.

График сдачи крови в новогодние праздники

3 января 2019 года:

  • Челябинск — улица Воровского, 68, ЧОСПК — 8:00—12:00;

  • Магнитогорск — улица Карла Маркса, 160 — 8:15—12:00;

  • Златоуст — проспект Гагарина, 8 линия, 4 — 08:00—12:00;

  • Миасс — проспект Автозаводцев, 36 — 8:00—12:00;

  • Сатка — улица Куйбышева, 15 — 8:00—10:30;

  • Южноуральск — улица Строителей, 21 — 9:00—12:00;

  • Копейск — улица Ленина, 48, Дворец творчества детей и молодежи — 9:00—12:00.

4 января 2019 года:

  • Челябинск — улица Воровского, 68, ЧОСПК — 8:00—12:00.

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