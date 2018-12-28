/ Новый год в квартире со свежим ремонтом отпразднует семья Березиных

Депутаты Заксобрания приехали проверить условия проживания.

Прогремевшая на всю Челябинскую область история семьи Березиных из Красноармейского района наконец-то счастливо завершилась. Совсем недавно по решению суда банк собирался выставить квартиру на торги, а многодетному отцу грозила участь жить на улице с тремя детьми.

Сейчас в их доме красота и уют, стены не чернеют от плесени, появились межкомнатные двери, новая мебель и бытовая техника.

Все изменилось кардинально, в лучшую сторону. Межкомнатные двери раньше были только в детской, нам поставили двери, заменили потолки, застеклили балкон, утеплили пол. Раньше на стенах все было черным от плесени. Дети постоянно из-за этого болели. — рассказал многодетный отец Алексей Березин.

Помочь семье в трудном положении решили депутаты Законодательного собрания. Были собраны средства на ремонт квартиры, улажены дела с банком, а также куплен компьютер для детей.

Самое важное, что в этой семье появилась уверенность в завтрашнем дне. Сейчас здесь есть все условия, чтобы воспитывать детей. Отец нашел достойную работу, бабушка будет заниматься воспитанием внуков. Очень приятно видеть результаты труда. Заложилась очень хорошая традиция у Законодательного собрания, было еще несколько случаев, когда мы оказывали помощь семьям, попавшим в трудную ситуацию. Такой подход должен быть не только у депутатов Заксобрания области, но и у депутатов местных органов власти. Нужно помогать не на словах, а на деле семьям, которые попали в сложное положение. — председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Кстати, депутаты позаботились не только о семье Березиных. Старший сын Алексея Иван играет в хоккей. Он попросил купить новую форму, но не только для себя, а для всей команды. Мальчишке пошли навстречу, и теперь команда поселения тренируется в новенькой форме.