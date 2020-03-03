НПФ «Сафмар» выплатил пенсионерам почти два миллиарда рублей в прошлом году

Сейчас клиентами фонда являются 4 млн человек.

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НПФ «Сафмар» , входящий в промышленно-финансовую группу Михаила Гуцериева, по итогам прошлого года выплатил своим клиентам почти два миллиарда рублей.

В частности, объем выплат по обязательному пенсионному страхованию составил 1,42 млрд рублей, по негосударственному пенсионному обеспечению — 458,34 млн рублей.

Единовременно клиентам НПФ «Сафмар» было выплачено 1,35 млрд рублей по обязательному пенсионному страхованию. Отметим, что эти средства получили застрахованные лица, которые не успели в полной мере принять участие в накопительной системе. К ним относятся мужчины в возрасте 54–67 лет и женщины 54–63 лет, за которых работодатель уплачивал страховые взносы на накопительную часть пенсии только с 2002 по 2004 гг.

Объем выплат накопительной пенсии составил 55,38 млн рублей. Еще 9,48 млн рублей было получено клиентами фонда в качестве срочных пенсионных выплат.

В случае смерти застрахованных лиц пенсионные накопления переходят к правопреемникам, напоминают в фонде. В прошлом году объем таких выплат составил 379,19 миллионов рублей.