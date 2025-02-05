В Челябинской области на 24% упали продажи квартир в новостройках

Снижение произошло на фоне сокращения выдачи льготной ипотеки

В Челябинской области по итогам 2024 года продажи новой жилой недвижимости снизились на 24%. Падение спроса связывают с отменой льготной ипотеки на новостройки. В минувшем году в регионе продали 370 тысяч квадратных метров жилья. В 2023-м застройщики реализовали 485 тысяч «квадратов». Об этом директор подразделения «Исследования в жилищной сфере» Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова сообщила на пресс-конференции, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«На фоне снижения выдачи льготной ипотеки в июле 2024 года просели и продажи жилья в новостройках. В Челябинской области спад составил порядка 24%. После завершения льготной ипотеки поддержку рынка оказывали адресные льготные программы»,— сказала Мария Жолобова.

Согласно информации от ДОМ.РФ, выдача ипотеки с господдержкой сократилась на 34%. Льготную в минувшем году успели получить четыре тысячи южноуральцев. Семейную оформили 7 тысяч человек, ИТ — одна тысяча. Рост цен на этом фоне замедлился и составил 13%. В 2021-м стоимость жилья выросла на 27%, в 2022-м — на 32%, а в 2023-м — на 23%.

В Челябинской области, по данным госкомпании, в 2024 году построили 1 миллион 985 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с 2023-м показатель снизился на 5%. В структуре 825 тысяч квадратных метров — это многоквартирные дома, а 1 миллион 160 тысяч — частные (+3% к прошлому году, 9 тысяч зданий).

Доля строящегося жилья в регионе выросла на 20%. Объем запущенных проектов вырос на 1% — до 868 тысяч квадратных метров. Несколько застройщиков Челябинской области попали в топ‑10 крупнейших в УрФО. На четвертом месте «Трест Магнитострой» с объемом строящегося жилья в 323 тысячи квадратных метров (+75%). У АПРИ седьмая строчка — 272 тысячи «квадратов» (−17%). 10‑ю позицию получил «Икар», у этой компании 214 тысяч квадратных метров строящегося жилья (+48%).

ДОМ.РФ также рассказал о строительных проектах в Челябинской области. Новые жилые комплексы возводятся на федеральных землях, которые вернула в оборот госкомпания. Появятся много- и среднеэтажные микрорайоны с хорошими инфраструктурой и общественными пространствами. В качестве примера работы в рамках КРТ привели ЖК «Атмосфера». На площади в 6,36 гектара построят 33,2 тысячи квадратных метров жилья. Ввод планируется в 2025 году. На 49 гектарах земли, переданной застройщику «за долю» (ДОМ РФ получит часть построенного жилья) возводят ЖК «Ривьера» на 625 тысяч квадратных метров. Строятся пять домов, а первый сдадут уже в этом году. Механизмы КРТ и «за долю» одновременно применили для застройки участка площадью 1,4 гектара в Магнитогорске. Планируется строительство 19,6 тысячи квадратных метров жилья и необходимой инфраструктуры.