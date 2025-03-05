В Челябинске на месте стадиона построят спортклуб, гостиницу и кафе

Мэрия распорядилась подготовить проект планировки территории

В Челябинске на месте бывшего стадиона цинкового завода в Курчатовском районе построят спортклуб, оздоровительный комплекс, гостиницу и кафе. Проект реализует местная предпринимательница Рузанна Григорян. Мэрия распорядилась подготовить проект планировки территории. Документ опубликован на сайте администрации города.

«Подготовить документацию по планировке территории в границах Свердловского проспекта, улицы Каслинской, Комсомольского проспекта в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в распоряжении.

Подробнее в задании указано, что на территории бывшего стадиона, где зимой несколько лет назад заливали каток, теперь разместят современный спорткомплекс со всей необходимой инфраструктурой. В задании указано, что на участке площадью более 2,2 гектара планируется строительство двух спорткомплексов общей площадью до 24,5 тысячи квадратных метров.

Построят оздоровительный комплекс, специализированный спортивный клуб и комплекс с помещениями общественного питания, магазином, стоянкой автомобилей. Площадь спортклуба не превысит 5 тысяч квадратных метров, здание будет до двух этажей высотой.

Гостиница может иметь площадь до 1,3 тысячи квадратных метров, ее этажность по проекту не должна превышать высоту 7 этажей. Рядом планируется разместить двухэтажное кафе площадью до 500 квадратных метров.