В Челябинской области доля рынка ИЖС увеличилась до 58%

Интерес к частным домам растет на фоне сокращения спроса на квартиры

Рост сегмента ИЖС в Челябинской области продолжается. В 2024 году его доля составила 58% от общего объема ввода жилья. Но вместе с желанием переехать за город у покупателей возникают новые требования — к сервису, инфраструктуре и организации жизни. О том, почему привычный образ загородных поселков уходит в прошлое, ИА «Первое областное» рассказали аналитики «Группы Голос».

Комплексная застройка — в меньшинстве

В Челябинской области в прошлом году было введено 1,985 миллиона квадратных метров жилья, что на 12,6% превышает плановые показатели федерального проекта «Жилье». Из этого объема 58% приходится на ИЖС.

«На фоне стагнации спроса на квартиры интерес к частным домам становится все более выраженным. Этот тренд поддерживается федеральными программами, льготной ипотекой, программой социальной газификации и потребностью горожан в улучшении качества жизни», — считают исследователи.

Географически развитие рынка в Челябинске происходит неравномерно. Западное направление вместе с пригородом остается локомотивом — за счет активного жилищного строительства и появления комплексных проектов. Юг мегаполиса пока менее развит в сегменте ИЖС, но обладает потенциалом роста, отмечают аналитики. Новое строительство там ведется в основном за счет частных инициатив. Север и восток традиционно демонстрируют низкую активность из-за близости промышленных зон и слаборазвитой инфраструктуры.

По данным ДОМ.РФ, лишь 9% рынка приходится на комплексную застройку — проекты, где одновременно создается жилая среда с благоустройством, коммуникациями и едиными архитектурными стандартами. Основная часть частного строительства по-прежнему остается несистемной.

При этом именно комплексная застройка в будущем способна изменить восприятие загородного жилья, создавая не просто дома, а среду с сервисами, безопасностью и привычным городским комфортом, говорят авторы исследования.

Что ищет потребитель за городом?

Согласно результатам глубинных интервью, проведенных с жителями проектов девелопера «Голос», 90% опрошенных хотели бы жить за городом постоянно или в гибридном формате, то есть в формате «дома выходного дня» — когда квартира в мегаполисе остается базой для решения повседневных вопросов в будни, а загородный дом становится местом для отдыха и восстановления. При этом важно, чтобы он находился рядом с городом, а его обслуживание не отнимало много времени и сил.

Главные мотивы желающих приобрести дом — экологическая обстановка, тишина, безопасность для детей и ощущение свободы на своем участке. При этом потребности и ожидания заметно разнятся в зависимости от возраста. Молодые семьи (30–35 лет) ищут возможность переехать в собственный дом с комфортной инфраструктурой и современной архитектурой. Взрослые (36–45 лет) делают акцент на экологию, безопасность и близость к городу. Зрелые семьи (50–55 лет) готовы переехать в готовое сообщество, где сформирована благополучная атмосфера и доступна базовая инфраструктура.

Люди хотят загородного комфорта, но не готовы мириться с компромиссами по инфраструктуре и уровню сервиса. Для многих решающим фактором становится не только сам дом, но и то, как организована жизнь вокруг него.

«Люди готовы вложить деньги в дом, но не хотят покупать вместе с ним будущие проблемы по его обслуживанию. Рынок движется к тому, чтобы освободить владельцев от рутины и вернуть им время для жизни. Решением может стать приход на рынок комплексных застройщиков, которые могут создать качественную среду, привлечь в сегмент ИЖС управляющие компании, которые возьмут на себя заботы по обслуживанию коммуникаций, придомовой территории и решению бытовых вопросов, как это уже работает в многоквартирных домах», — считает директор по развитию «Группы Голос» Сергей Григорьев.

По его словам, новую культуру загородной жизни могут сформировать гостевые дома, банные комплексы. С такой опцией можно пригласить к себе на выходные друзей или родных, провести время вместе. И это будет уже предусмотрено сервисом загородного квартала. К этому и должны, по мнению экспертов, стремиться застройщики, формируя проекты комплексной застройки загородных территорий.