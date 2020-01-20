Назначен новый начальник управления делами администрации Челябинска

Должность займет Леонид Лопатин.

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Традиционное аппаратное совещание началось с назначения на должность начальника управления делами администрации Челябинска. Глава города Наталья Котова объявила, что должность займет Леонид Лопатин.

«Начальником управления делами администрации Челябинска назначен Леонид Лопатин. 2 высших образования — историк и юрист. 25 лет работал в органах МВД. Последнее место работы — заместитель главы Курчатовского района», — сообщает начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, что ранее занимавший данную должность Игорь Виноградов уволился 13 января. Полномочия начальника временно исполнял Денис Мешавкин, заместитель начальника управления делами мэрии.