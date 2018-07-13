/ Новый Volkswagen Touareg – ему есть, чем вас удивить!

В «Автоцентре Керг», официальном дилерском центре Volkswagen в Челябинске, стартовал прием предзаказов на абсолютно новое поколение легендарного внедорожника Volkswagen Touareg.

Абсолютно новый автомобиль, от начала и до конца. Полностью и целиком! Ему есть, чем вас удивить!

Третье поколение Volkswagen Touareg получило новую архитектурную модульную платформу MLB Evo и делит ее с люксовыми Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. Данная техническая особенность позволила трансформировать все инновационные решения на новое поколение Volkswagen Touareg, такие как облегченный на 106 кг кузов, сваренный из алюминия и специальных сплавов, новую линейку двигателей и подвеску PRO, в которую входит система подруливания задних колес и система компенсации кренов (eAWS). Более подробно обо всех технических аспектах нового Touareg расскажут, конечно, только эксперты из «Автоцентра Керг», которые уже успели изучить новинку.





Новый Туарег стал больше и легче, пропорции кузова стали гармоничнее, а внутреннее пространство заметно увеличилось.

Длина: 4878 мм (+77);

Ширина: 1984 (+44);

Высота: 1702 (–7);

Колёсная база: 2894 мм (+1).

Есть выбор

На старте продаж будут доступны четыре мотора:

2.0 и 249 л.с. - бензиновый TSI. Базовый,

3.0 V6 249 л.с. - дизель TDI

3.0 V6 340 л.с. и 450 Нм - бензиновый TSI







Все версии двигателей агрегатируются только 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом 4Motion. От версий с постоянным полным приводом 4xMotion, понижающей передачей и задней межколесной блокировкой, пришлось полностью отказаться из-за непопулярности таких версий. Конечно, о любителях съехать с асфальта в Volkswagen не забыли, и в новой генерации Touareg добавили опциональный пакет «Движение по бездорожью»: защита днища, увеличенный топливный бак до 90 литров и дополнительные электронные ассистенты, которые помогут на самых сложных участках бездорожья. Пневматическая подвеска у третьего поколения сохранилась, однако была кардинально переработана. Так, кузов Touareg может подниматься дополнительно на 2.5 см при использовании стандартного режима, но кузов может подняться и на 7 см при необходимости поездок по серьезному бездорожью – это предусмотрено специальным режимом.

Все версии двигателей агрегатируются только 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом 4Motion. От версий с постоянным полным приводом 4xMotion, понижающей передачей и задней межколесной блокировкой, пришлось полностью отказаться из-за непопулярности таких версий. Конечно, о любителях съехать с асфальта в Volkswagen не забыли, и в новой генерации Touareg добавили опциональный пакет «Движение по бездорожью»: защита днища, увеличенный топливный бак до 90 литров и дополнительные электронные ассистенты, которые помогут на самых сложных участках бездорожья. Пневматическая подвеска у третьего поколения сохранилась, однако была кардинально переработана. Так, кузов Touareg может подниматься дополнительно на 2.5 см при использовании стандартного режима, но кузов может подняться и на 7 см при необходимости поездок по серьезному бездорожью – это предусмотрено специальным режимом.





Опережающий свое время

В Volkswagen Touareg реализована инновационная цифровая приборная панель Innovision Cockpit, место водителя больше похоже на место пилота звездолета, теперь не нужны традиционные органы управления вроде кнопок или переключателей. В скором времени в этом можно будет убедиться лично, записавшись в «Автоцентре Керг» на тест-драйв нового Volkswagen Touareg. Единый коммуникационный блок состоит из приборной панели Digital Cockpit с 12” дисплеем и информационно-развлекательной консоли Discover Premium с сенсорным экраном в 15”. Технология Innovision Cockpit позволяет адаптировать системы автомобиля и параметры комфорта в соответствии с личными предпочтениями водителя и пассажиров.





Комплектации и цены на новый Volkswagen Touareg

Базовая комплектация Respect предлагается с бензиновым двигателем (249 л. с.) и дизельным мотором (249 л. с.), а в стандартное оборудование версии входят: автоматическая блокировка дифференциала, ассистент контроля дистанции спереди, система Start/Stop (для бензиновых версий), круиз-контроль, медиа-система экраном 9” и навигацией, многофункциональный дисплей на приборной панели, датчики парковки спереди и сзади, двухзонный климат-контроль.

Комплектация Status расширена за счет добавления в нее пневмоподвески с электронной регулировкой клиренса и жесткости амортизаторов адаптивной подвески, бесключевого доступа и запуска двигателя, интерфейса App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), системы помощи водителю Park Assist, а также камеры заднего вида Rear View. Комплектация Status сочетается с дизельным двигателем (249 л. с.), и с двумя бензиновыми двигателями (249 л. с. и 340 л. с.)

С самого начала будет и версия R-Line с более агрессивным декором. Топовая комплектация R-Line оснащена полностью цифровой приборной панелью Innovision Cockpit с медиа системой Discover Premium, интерфейсами App-Connect и Media Control. Комплектация R-Line предлагается с дизельным двигателем 249 л.с. или с бензиновым мотором 340 л.с. на выбор.

Версия 2.0 TSI (249 л.с.), 8АТ 3.0 TDI V6 (249 л.с.), 8 АТ 3.0 TSI V6 (340 л.с.), 8АТ Respect 3.299.000 р. 3.749.000 р. Status 3.739.000 р. 4.189.000 р. 4.439.000 р. R-Line 4.539.000 р. 4.789.000 р.

Сконфигурировать автомобиль и подобрать интересующее сочетание можно на сайте «Автоцентра Керг» в специальном разделе, посвященному новому Volkswagen Touareg.

Ну а если Вы желаете в числе первых испытать НОВЫЙ Volkswagen Touareg, то отправьте заявку, и мы пригласим вас на тест-драйв!

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