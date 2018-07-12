/ Открытый кастинг телеведущих на ОТВ и «Восточный экспресс» пройдет в режиме онлайн

Следить за процессом смогут друзья и родные участников проекта «Лица».

Стать телеведущим может каждый. Именно об этом говорят представители телеканалов ОТВ и «Восточный экспресс», запустившие конкурс «Лица». Суть проекта в том, чтобы найти телеведущих не среди выпускников журфака, а среди преданных зрителей.

Для участия достаточно рассказать о себе, заполнив анкету здесь: faces.1obl.ru. Обладать профессиональными навыками ведущего не обязательно. Если вы уверенно держитесь в кадре, обладаете хорошей дикцией и харизмой, вас выберут среди участников конкурса «Лица» после прохождения открытого кастинга 28 июля.

На открытый кастинг мы приглашаем всех, даже если во время кастинга человек случайно окажется на площадке, ему дадут возможность выйти, выступить, заполнить анкету. В этот момент будет идти работа перед камерой. По итогам открытого кастинга будут отобраны около 15 человек, и именно они будут проходить испытания в телестудиях наших каналов, мы будем испытывать на прочность их нервы. Кстати, за открытым кастингом смогут следить друзья и родные участников, потому что мы организуем онлайн-трансляцию с места на сайте 1obl.tv. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Участники проекта «Лица» уже в новом телесезоне получат возможность вести программы «Телефакт», «Челябинск 360», а также два провокационных, но пока секретных, проекта на телеканале «Восточный экспресс». На ОТВ их впустят в студию «Времени новостей», «Происшествий», «Спорта», «Нашего утра». Программу подберут в соответствии с предпочтениями конкурсантов.

По итогам кастинга на сайте 1obl.tv будет запущено народное голосование. Своими предпочтениями поделятся и члены жюри. Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ.

Прием заявок на кастинг проекта «Лица» продолжается. Заполнить анкету можно здесь: faces.1obl.ru.