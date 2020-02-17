Администрация Челябинска забрала у Минобороны всю коммунальную инфраструктуру посёлка Шагол

Об этом заявила мэр Наталья Котова.

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В мэрии Челябинска заявили, что они будут контролировать всю коммунальную инфраструктуру в посёлка Шагол. Все полномочия в администрацию перейдут из собственности акционерного общества «Славянка».

Мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что эти изменения позволят не допустить срыва отопительного сезона и коммунальных аварий.

«Действительно, у нас всегда были проблемы с этим посёлком в части подготовки к отопительному сезону. В настоящий момент уже, наверное, месяца два назад, я лично встречалась с представителем Минобороны и у нас была достигнута договорённость, что они передадут нам сети в муниципальную собственность. За это время прошла работа по подготовке документов, обращения их к нам, нас к ним, подготовки приказов, распоряжений», — рассказала Наталья Котова.

Отмечается, что чиновники уже направили данное обращение в Челябинскую думу. Проект будет рассмотрен на ближайшем заседании, которое состоится уже завтра, 18 февраля.