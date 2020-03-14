Четыре южноуральских школы закрыты на карантин по гриппу

Ситуация оценивается как не эпидемическая.

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В Челябинской области зарегистрировано 20453 случая ОРВИ и гриппа. Снижение заболеваемости отмечается по всем возрастным группам.

«По состоянию на 13.03.2020 приостановлен образовательный процесс в 4 общеобразовательных организациях 3 муниципальных образований и в 151 классах 41 общеобразовательной организации», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.

Подчеркнем, что случаев заболевания коронавирусом на территории региона не выявлено. Под наблюдением находятся 941 человек, из них 324 гражданина КНР, пять жителей Южной Кореи, 11 — Ирана, 24 — Италии и четыре человека из других стран.