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В Челябинской области зарегистрировано 20453 случая ОРВИ и гриппа. Снижение заболеваемости отмечается по всем возрастным группам.
«По состоянию на 13.03.2020 приостановлен образовательный процесс в 4 общеобразовательных организациях 3 муниципальных образований и в 151 классах 41 общеобразовательной организации», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области.
Подчеркнем, что случаев заболевания коронавирусом на территории региона не выявлено. Под наблюдением находятся 941 человек, из них 324 гражданина КНР, пять жителей Южной Кореи, 11 — Ирана, 24 — Италии и четыре человека из других стран.