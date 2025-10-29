Новый вид грибов обнаружили на Таганае

У него необычные и вид, и название

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области на лесном опаде обнаружили новый вид грибов. Его научное название — рогатик вермешелевидный, а народные — белый коралл, белое веретено и даже пальцы феи, сообщили в пресс-службе нацпарка.

На вид рогатик не очень привлекателен: при первом взгляде на него можно подумать, что это личинка какой-нибудь мухи. Кроме того, он хоть и считается съедобным, но вкусом не обладает. Поэтому любители тихой охоты, обнаружив коралл, обходят его стороной.

Интересно, что этот вид грибов был впервые описан в конце XVIII века в Дании. Тогда ему было дано название клавария червеобразная.

Ранее на Таганае обнаружили другой новый для нацпарка вид грибов — гигрофор девичий.