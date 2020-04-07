Деятельность отеля «Фонград» может быть остановлена на три месяца из-за нарушения режима самоизоляции

Дважды проверка выезжала на территорию заведения.

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В Челябинской области отель «Фонград» может приостановить свою деятельность на 90 дней. Кроме того, учреждение может заплатить серьезный штраф за то, что на его территории находились постояльцы во время режима обязательной самоизоляции. О том, что материалы по нарушению будут переданы в суд, сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Сейчас я проверил информацию по „Фонграду“. Хочу сказать, что в 13 наших особо охраняемых территориях были проверены около 150 объектов. В основном все собственники этих объектов с пониманием относятся к указанным ограничениям. По „Фонграду“ было несколько замечаний, даже два раза проверка была вынуждена туда выезжать, в настоящий момент составлен протокол. Напомню, что штраф до 300 тысяч рублей и возможная приостановка деятельности до 90 суток по решению суда. Соответствующие материалы в настоящий момент подготовлены, отправлены, будем смотреть за этой ситуацией», — отметил губернатор.

Сотрудниками Роспотребнадзора будут продолжаться проверки за соблюдением режима обязательной самоизоляции учреждениями Челябинской области.