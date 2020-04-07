Алексей Текслер прокомментировал возможный перенос Парада Победы

Решения по поводу празднования 9 мая будут приняты на федеральном уровне.

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В Челябинской области пока не планируют переносить праздничные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы. О том, что празднование 9 мая пока остается в силе, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Поскольку 9 мая это общенациональный праздник, по нему решения нет. Они будут общими. Я рассчитываю, что к этому времени ситуация может улучшиться», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, на данный момент подготовка к празднованию 9 мая в регионе ведется в штатном режиме. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.