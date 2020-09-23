Новый учебно-тренировочный центр МЧС может появиться в Челябинской области

Вопрос с замминистра Николаем Гречушкиным обсудил губернатор Алексей Текслер.

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На Южном Урале может появиться современный учебно-тренировочный центр МЧС. Возможность его создания на базе 9-й пожарно-спасательной части сегодня, 23 сентября, в ходе рабочей встречи обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин. В разговоре глава региона и представитель ведомства также обсудили ряд вопросов, среди которых проходящие на территории региона учебно-методические сборы.



«Мы не в первый раз проводим сборы МЧС, в том числе, руководящего состава. Опыт уже имеется, у нас налажено активное взаимоотношение с главным управлением МЧС по Челябинской области»,— отметил Алексей Текслер.

Также в ходе встречи, замминистра МЧС поблагодарил Алексея Текслера за совместную работу. Отдельно Николай Гречушкин отметил оперативность решения рабочих вопросов.