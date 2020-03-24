Новый томограф появился в Челябинске

Пациент получает меньшее излучения, обследуясь с помощью него.

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Новый томограф примерно в четыре раза лучше большинства других аппаратов. Он сканирует все сердце целиком, при этом пациент получает на 25 процентов меньше облучения, чем на старом оборудовании. В год в кардиоцентре проводят более шести тысяч операций, новый томограф поможет точнее ставить диагноз.

«До тысячи пациентов. С разными проблемами. Иногда какие-то проблемы с сердцем, иногда с разными вариантами сосудов. А сосуды у нас есть во всем организме. Поэтому мы еще по возможности будем расширять нагрузку на этот аппарат», — прокомментировал главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин.

Также в центре сердечно-сосудистой хирургии есть и аппарат искусственной вентиляции легких. Таких по всей области почти 850.

«260 в инфекционных отделениях. Те, которые готовы принимать пациентов, в том числе с коронавирусной инфекцией. И еще дополнительную заявку мы сегодня подали на 150 аппаратов», — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Добавим, что в центре есть аппараты ЭКМО, которые могут на время заменить сердце или легкие пациента, если органы откажут. Это оборудование в мире тоже используют для помощи больным с коронавирусной инфекцией.